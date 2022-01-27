زراعة أكثر من (121) ألف فدان قمح بالشمالية





أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية الشمالية عن زراعة (121,523) فداناً بمحصول القمح من جملة المساحة المستهدفة والبالغة (149,440) فداناً بنسبة كلية بلغت حتى الآن (81.3%)، كما أعلنت الوزارة عن زراعة (65,212) فداناً بمحصول الفول المصري من جملة المساحة المستهدفة البالغة (64,819) فداناً بنسبة (100.6%)، بجانب زراعة مساحات مقدرة من الخضروات والتوابل والأعلاف.

وأكد المدير العام للوزارة، د.عبد الرحيم محمد سيد أحمد، تمكن الولاية في الموسم الشتوي الحالي حتى الان من زراعة (39,244) فداناً بمحاصيل العروة الشتوية المختلفة من جملة المساحة المخصصة للموسم، البالغة (475,080) فدان بنسبة كلية بلغت (82%).

وأشار إلى أن هذه النسبة تعتبر مرضية ومتجاوزة للتوقعات نظراً للظروف والمتغيرات الكبيرة التي صاحبت الموسم الشتوي الحالي التي من بينها ارتفاع مدخلات الإنتاج، وتحرير أسعار الوقود، وزيادة تعرفة الكهرباء، وتأخر إعلان السعر التركيزي لمحصول القمح.

وأضاف سيد أحمد، أن وزارة الزراعة والغابات الاتحادية بدأت خطوات كبيرة لتحديد السعر التركيزي الجديد للقمح ورفعه لمجلس الوزراء الاتحادي لإجازته ومن ثم اعتماده من وزارة المالية الاتحادية وبنك السودان المركزي مع استصحاب كل المتغيرات الجديدة في الأسعار، معرباً عن تمنياته بأن توافق السلطات العليا على السعر التركيزي الجديد لهذا المحصول الإستراتيجي، وذلك من أجل تشجيع وتحفيز المزارعين على التوسع في زراعته وتحقيق المخزون الإستراتيجي والأمن الغذائي المنشود.

صحيفة السوداني