الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية يستعرض مشاريع الصندوق بإثيوبيا





بحث مع وزير المالية أحمد شيدي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد اليوم في مقر الصندوق وزير المالية في جمهورية الفيدرالية الديمقراطية أحمد شيدي.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة من خلال المشاريع التنموية التي يموّلها الصندوق لدعم جمهورية إثيوبيا، إضافة إلى مناقشة المشاريع التنموية الجاري تنفيذها.

وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمشاريع التنموية القائمة والمقدمة من قِبل حكومة المملكة عبر الصندوق السعودي للتنمية التي تهدف إلى دعم البُنى التحتية والإسهام في النمو المستدام بجمهورية إثيوبيا.

وأعرب الوزير أحمد شيدي عن امتنانه لجهود المملكة في دعم إثيوبيا على مدى السنوات الماضية، مثمنًا جهود الصندوق السعودي للتنمية في تمويل المشاريع والبرامج التنموية الممتدة على مدى عقود، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع التي يمولها الصندوق لها الأثر الإيجابي في النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي في جميع القطاعات المختلفة.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدّم (8) قروض ميسّرة لدعم وتمويل (8) مشاريع تنموية بقيمة إجمالية تقدّر بأكثر من (227) مليون دولار، وتأتي تلك المشاريع الإنمائية ضمن أهداف المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

صحيفة سبق