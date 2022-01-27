ضبط (12) طناً من المخدرات في صناديق عصير مُتوجِّهه إلى السودان من لبنان





كشف وزير الداخلية اللبناني، بسّام مولوي الخميس عن ضبط 12 طناً من المخدرات، مُموّهة في صناديق عصير مُتوجّهة إلى السودان كمحطة أولى. وقال مولوي في حسابه عبر على (تويتر) الخميس وفق صحيفة الشرق الاوسط : “عملية جديدة تثبت فيها الأجهزة الأمنية إصرارها على مكافحة تهريب المخدرات إلى خارج لبنان، إذ تمكّن مكتب مكافحة المخدرات في الشرطة القضائية بالتعاون مع شُعبة مكافحة المخدرات في الجمارك من ضبط حوالي 12 طناً من المخدرات مُموّهة في صناديق من مسحوق الشراب (عصير) مُتوجِّهة إلى السودان كمحطة أولى”. وبيّن أن التحقيقات مُتواصلةٌ للكشف على كل مُحتوى الشُّحنة ومُلابسات العملية. وأضاف: “لن ندّخر جهداً في إحباط كل عمليات التهريب ومنع الأذى والشر عن أشقائنا العرب”.

الخرطوم ( كوش نيوز)