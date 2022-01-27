مبادرة “حكماء السودان” تطالب بإقامة فترة تأسيسية انتقالية





أكد عضو المبادرة الوطنية الشاملة لحكماء السودان، الخبير الإستراتيجي البروفيسور محمد حسين سليمان أبو صالح، أن السودان يواجه ظروفاً بالغة التعقيد ويحتاج إلى وقفة لإعلاء درجات الإخلاص للوطن.

ودعا خلال منبر وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم، إلى شرح المبادرة الوطنية الشاملة لرؤية حكماء السودان لحل الأزمة السياسية الراهنة وصناعة المستقبل السوداني، ودعا المجتمع إلى تهيئة التفكير الجمعي وتعزيز المهارات وقبول المجتمع للتوافق على الرؤية السودانية.

وطالب أبو صالح بإقامة فترة تأسيسية انتقالية لا تتوقف مع الماضي وتنظر للمستقبل، مع إشاعة الأمل والتفاؤل وبناء الثقة، وأشار إلى أن قوة العنف والاقصاء لم تحقِّق للسودان أي تقدم.

وقال إن التحول النوعي هو من نضال الشارع إلى منصات العمل والبناء والإنتاج ومن تروس الشارع إلى تروس المعرفة، وذلك للحوجة إلى المستقبل والسلام والنهضة والكرامة والحرية.

وأوضح أن الاتصالات ببيت الحكمة كثرت مما دعا لضرورة ظهور الحكماء السودانيين، الذين أنشأوا قبل سبع سنوات هذه المؤسسىة العلمية الأكاديمية التي هدفها الأساسي الوصول بالسودان لرؤية وطنية إستراتيجية شاملة تعبِّر عن تطلعاتهم.

ولفت إلى أن بيت الحكمة درس ثمانين تجربة في العالم وأنشأ مسودة بها (5400) صفحة بدراسة ميدانية من الجنينة حتى بورتسودان، وأوضح أن دور الحكماء كان واضحاً في تحقيق السلام وفض الأزمات في دول كثيرة كجنوب أفريقيا ورواندا.

الصيحة