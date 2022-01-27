إصابة وزير الدفاع الكويتي بفيروس كورونا





أعلن الجيش الكويتي، اليوم الخميس، إصابة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية، إن الشيخ حمد جابر العلي، سوف يطبق بروتوكول العزل المنزلي،

وأوضحت وزارة الدفاع أن العزل يتم وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة، لافتة إلى أن الوزير سيمارس مهام عمله عن بعد.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة، تسجيل 6515 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 521341. ولم تشهد البلاد تسجيل وفيات خلال الفترة ذاتها.

العربية نت