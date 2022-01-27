المالية تعفي الرسوم والضرائب لـ200 ألف جوال من السماد لمشروع الجزيرة





كشف القيادي بمشروع الجزيرة والمناقل، مبارك علي تمرة، عن مُوافقة وزير المالية جبريل إبراهيم، على إعفاء 200 ألف جوال من سماد اليوريا من الرسوم والضرائب. ووصف القرار بأنه خطوة إيجابية من الدولة في إنصاف المُزارعين، وأكد وفق صحيفة السوداني في تصريحات صحفية محدودة، أنّ هذه الخطوة ستساهم في إنجاح العروة الشتوية، داعياً وزارة المالية للاستمرار في حفز وتشجيع المزارعين ومعالجة المُعوقات التي تُواجه الزراعة.

الخرطوم ( كوش نيوز)