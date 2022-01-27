(1.5) مليار دولار حجم التبادل التجاري بين السودان والهند





أكد سفير الهند بالسودان السيد مبارك، على متانة العلاقة بين السودان والهند وبأنها تتمتع بالدفء والود، كما أننا نتشارك روح القيم المتشابهة لشعوبنا الطموحة.

وقال السفير خلال مخاطبته الاحتفال باليوم الوطني بالخرطوم، إن هذا اليوم يمثل حدثاً تاريخياً مهماً، حيث دخل فيه الدستور حيز التنفيذ، وأشار إلى زيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية بحكومة الهند في الفترة من 18 إلى 19 أكتوبر 2021، ولقائه برئيس مجلس السيادة، وتحدث الجانبان عن تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات، وأكد كلا الجانبين على الحاجة إلى تعميق التعاون.

وقال وزير الصحة المكلف د. هيثم محمد إبراهيم، إن هذا اليوم والذي يمثل ذكرى تدشين الدستور الهندي يعتبر هادية للديمقراطية في شبه القارة الهندية، وأشار إلى التطور غير المسبوق الذي تشهده الهند في المجالات الاقتصادية والتنموية والعلمية والتكنولوجية، مؤكداً أن السودان يرتبط بعلاقات تاريخية مع دولة والهند تعود إلى ممالك السودان القديمة. وشكر هيثم، دولة الهند لدعمها المستمر للسودان، حيث قدمت مساعدات إنسانية لمواجهة تداعيات كارثة السيول والفيضانات خلال الأعوام الماضية، فضلاً عن منحة المعينات الطبية التي قدمتها للسودان لمواجهة جائحة كورونا؛ كما لا تنسى مبادرة المشروعات سريعة الأثر التي قدمتها الهند للسودان.

وعلى صعيد متصل، قال هيثم إنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي مليار ونصف المليار دولار وهو دون الطموح، ونأمل أن يكون رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وانسياب التحويلات المالية من والى البلدان عاملاً مُحفزاً لنمو التجارة بين البلدين.

الصيحة