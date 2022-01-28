استقرار الأسعار في سوق العُملات الأجنبية





استقر سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي في حدود 439 جنيهاً للشراء و442.29 للبيع. فيما سجّل الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي 475 جنيهاً.

وكشف عدد من المتعاملين في سوق الدولار أن السوق الموازي يشهد تراجعا كبيرا في حجم التداول للدولار والعملات الأجنبية الأخرى نتيجة لتقلص الفارق في السعر ما بين النظام الرسمي في البنوك والسوق الموازي، وأكدوا أن سعر اليورو استقر في حدود 510 جنيهات والاسترليني 529 جنيهاً للشراء و597 للبيع، والريال السعودي في حدود 117 جنيهاً.