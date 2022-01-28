ميتا تطلق ميزة التشفير من طرف لآخر في ماسنجر





أطلقت شركة “ميتا” ميزة جديدة تعرف بـ “التشفير من طرف لطرف لآخر” لمحادثات تطبيقها للدردشة ماسنجر، حيث يتم تشفير بياناتك بطريقة تتيح لك أنت والشخص الذي تتواصل معه قراءة رسالتك فقط. وتعد هذه الميزة اختيارية تمامًا ويمكن الاشتراك فيها على عكس واتسآب، حيث يكون التشفير من طرف إلى طرف ضمن الإعداد الافتراضي. وعن طريقة استخدام تلك الميزة، فيجب على المستخدمين تمييز خاصية التشفير من طرف إلى طرف في تطبيق ماسنجر.

وستحتاج هذه الخاصية إلى الانتقال على إلى القائمة وفتح محادثة خاصة مشفرة من طرف إلى طرف إذا كنت ترغب في ذلك، حيث لن يستطيع حتى مقدم الخدمة اعتراض رسائلك وقراءتها. وتشمل تلك الميزة أيضًا إمكانية إخفاء الرسائل في الدردشات المشفرة من طرف إلى طرف ستتلقى إشعارًا عندما يأخذ شخص ما لقطة شاشة أو سكرين شوت، وصور GIF عدد من الملصقات للمحادثات المشفرة من طرف إلى طرف ، وكذلك ردود الفعل مؤشرات الكتابة. كما تتيح للمستخدمين أيضًا حفظ أي مقطع فيديو أو صورة تتلقاها بالضغط عليها لفترة طويلة وكذلك تحرير مقطع فيديو أو صورة قبل إرسالها في من أجل إضافة ملصقات إليها.

مزمز