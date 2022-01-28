زعيم كوريا الشمالية يتنقل بمرحاض خاص لأسباب أمنية





أكدت تقارير بريطانية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أصبح يستخدم مرحاضًا خاصًا يأخذه معه أثناء تنقلاته التي يقوم بها. وتفصيلاً، تم تصميم مرحاض خاص لزعيم كوريا الشمالية يمكّنه من قضاء حاجته حتى وهو يتنقل بالسيارة والقطار.

وعن سبب ذلك، كشفت مصادر كورية أن فكرة “كيم” بتركيب مراحيض في سياراته تأتي لمخاوف أمنية. كما ذكرت المصادر أنه يخشى من وقوع أي عينات من بوله أو برازه بأيدي أطراف خارجية؛ وهو الأمر الذي سيمكنهم من معرفة معلومات طبية تتعلق به. ويشير ذلك بوجود شكوك حول الوضع الصحي لزعيم كوريا الشمالية الذي ظهر مؤخرًا وهو فاقد الكثير من وزنه، حيث رجحت المصادر أنه يعاني من مرض خطير.

مزمز