بنك السودان يشرع في تعديل سياسات تصدير الذهب





كشفت مصادر مطلعة أن بنك السودان المركزي شرع في تعديل سياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين للعام الحالي 2022.

وبحسب (الأحداث نيوز) تمت الخطوة بناءً على قرار وزير المالية د. جبريل إبراهيم الخاص بتنظيم عمليات صادر الذهب، وذلك بإلغاء الضمان العيني لذهب الصادر بغرض التصنيع، والاستعاضة عنه بضمانات أكثر يسراً حيث نصت السياسات لعام 2022 إيداع ضمان عيني في شكل ذهب مصفى عيار 999,9 بكمية مساوية للكمية المراد تصديرها.

ونص القرار على تخصيص 70% من حصائل الصادر للسلع الاستراتيجية و30% للسلع الضرورية، وقالت المصادر إن التعديل سيلحق بالفقرة الخاصة بحصيلة الصادر.

صحيفة اليوم التالي