شاهد بالصورة.. الإعلامية تسابيح خاطر تلهب مواقع التواصل بلقطة رومانسية جداً مع زوجها الوزير السابق ومتابعون: (نحنا لينا الله الجفاف العاطفي قتلنا والبرد نفخنا)





نشرت الإعلامية السودانية الشهيرة تسابيح خاطر أمس الجمعة صورة على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تظهر فيها مع زوجها القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي ووزير الاتصالات السابق إبراهيم الميرغني.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت نجمة قناة العربية الحدث مع زوجها في لقطة رومانسية جداً وهما متحاضنين ويتبدلان الابتسامة أمام المرآة.

وكتبت تسابيح خاطر عن الصورة التي تفاعل معها أكثر من 11 ألف متابع: (عارفة إني في إيد أمينة حنيِّنة…………. يا فرحتي يا ضحكتي يا هديتي من ربنا).

ووجدت الصورة اهتمام كبير عند رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام ومتابعي فيسبوك بشكل خاص, حيث تم تداولها على نطاق واسع مع تعليقات بعضها ساخر وبعضها يشكو من قلة الحب وبعضها يدعو لتسابيح وزوجها بداوم المحبة بينهما.

محررة موقع النيلين رصدت بعض التعليقات التي جاءت في الصورة التي نشرتها نجمة الحدث حيث كتبت لها إحدى المتابعات: (يا يمة نحنا لينا الله الجفاف العاطفي قتلنا والبرد نفخنا), وكتبت أخرى: (يا يعرسني راجل زي إبراهيم الميرغني يا ما بوافق ما بوافق ما بوافق عشره مرات).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين