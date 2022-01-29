ايدن يتفقد جسراً منهاراً ويعد بتجديد البنى التحتية في الولايات المتحدة





تفقد جو بايدن الأضرار التي نجمت عن انهيار جسر في مدينة بيتسبرغ، ما أدى إلى تغيير برنامج رحلة كانت مقررة قبل الحادث ومخصصة لمشاريع البنى التحتية، التي وضعها الرئيس الأميركي.

وقال بايدن أمام الجسر المتهدم الذي غطته الثلوج “إنه أمر لا يصدق”

حاصرت الثلوج حافلة وعدداً من الآليات بعد انهيار الجسر الذي لم يسفر عن سقوط قتلى. وأوضحت خدمات الطوارئ في بيتسبرغ ثاني أكبر مدينة بعد فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا (شرقاً) أن ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى لكن حياتهم ليست في خطر.

وقال أحد أعضاء فريق الإنقاذ “إنها معجزة”، في رأي وافق عليه الرئيس بايدن، مؤكداً أن “هناك عدداً من الجسور في بيتسبرغ أكثر من أي مدينة أخرى في العالم”.

أضاف بايدن الذي دفع منذ أشهر باتجاه خطط هائلة للإنفاق على البنى التحتية “سنصلح كل هذه الجسور. سيحدث تغيير هائل. هناك 43 ألفاً منها (الجسور) وسنرسل الأموال”.

بايدن والجسور

في صدفة لافتة، اختار بايدن في 20 كانون الثاني/يناير بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوليه الرئاسة، التحدث بالتحديد أمام لوحة كبيرة عُرضت عليها صور جسور في حالة سيئة.

تعد خطة الإنفاق الكبرى التي تبلغ قيمتها 1,2 تريليون دولار للطرق والجسور أو الإنترنت عالي السرعة وأقرها الكونغرس في نهاية العام الماضي مع معارضة بعض الجمهوريين، واحدا من النجاحات النادرة اليوم للرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

العربية نت