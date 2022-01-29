محمد بن زايد يوجه رسالة إلى آبي أحمد بعد لقائهما في أبو ظبي





وجه ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، رسالة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي، ‏آبي أحمد، بعد لقائه به في أبو ظبي.‏

وقال ابن زايد عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “سعدت بلقاء صديقي آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا في أبوظبي..بحثت معه تعزيز علاقات الصداقة القوية التي تجمع بلدينا”.

وأضاف ولي عهد أبو ظبي لرئيس الوزراء الإثيوبي: “كل التوفيق له في قيادة بلده إلى مزيد من الاستقرار والتنمية”.

وبحث ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، اليوم السبت “مسارات التعاون والعمل المشترك وفرص تعزيزها بين دولة الإمارات وإثيوبيا في مختلف المجالات بما يصب في جهود التنمية الشاملة في البلدين ويخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك”.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث والمستجدات الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بجهود السلام في القرن الأفريقي.

وأعرب ابن زايد عن شكره وتقديره لموقف الحكومة الإثيوبية الذي “عبرت خلاله عن إدانة الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع مدنية في دولة الإمارات وإعلانها التضامن مع الإمارات في مواجهتها”.

العربية نت