باباجان: تحالف أردوغان تسبب بفوضى في تركيا وانفراده بالسلطة يجعل تحالفه الحاكم “استبداديا”





قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي علي باباجان، إن “تحالف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تسبب بفوضى في البلاد”.

وأوضح باباجان، في تصريحات نقلتها قناة العربية، إن “تحالف أردوغان تسبب بفوضى في البلاد”، مؤكدا أن “انفراده بالسلطة في تركيا يجعل تحالفه الحاكم استبداديا”، على حد قوله.

وكان الرئيس‬ التركي رجب طيب أردوغان، أكد السبت الماضي، أن بلاده ستخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر وأن التضخم سينخفض نتيجة لذلك.

وقال خلال تصريحات أدلى بها أمام أنصاره في إقليم جيرسون المطل على البحر الأسود،”أنتم تعرفون معركتي مع أسعار الفائدة. نحن نخفض أسعار الفائدة وسنخفضها. أعرف أن التضخم سينخفض أيضا حينها وسوف ينخفض أكثر”.

وتوقع أردوغان أن يؤدي ذلك إلى استقرار سعر الصرف وانخفاض التضخم والأسعار أيضا.

تأتي تصريحات أردوغان قبل أيام من إعلان بيانات التضخم لشهر يناير/ كانون الثاني مضيفا أن المشاكل الاقتصادية لتركيا ستنتهي.

وشهدت تركيا ارتفاع التضخم في ديسمبر/ كانون الأول إلى أعلى مستوياته منذ تولي أردوغان السلطة قبل 19 عاما وذلك في ظل أزمة عملة أثارها تحرك البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ سبتمبر/ أيلول في إطار نموذج اقتصادي وضعه أردوغان.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أمس الجمعة أنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما عند 47 في المئة في يناير/ كانون الثاني.

العربية نت