حظر المواكب من الوصول إلى منطقة بالخرطوم





أكدت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم أن حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية.

وقالت اللجنة في بيان إنها إذ تقوم بواجباتها نحو تأمين المواكب والتجمعات تعمل على تمكين المواكب من توصيل رسالتها .

وأهابت اللجنة بالمواطنين أن يكون تجمع المواكب بالميادين العامة بالمحليات بالتنسيق مع لجان أمنها والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية.

وأكدت أن منطقة وسط الخرطوم منطقة محظورة (من السكة حديد جنوباً وحتى القيادة العامة شرقا وحتى شارع النيل شمالاً وغير مسموح بالتجمعات فيها).

الصيحة