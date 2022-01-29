أردوغان: الفائدة والتضخم في تركيا سينخفضان أكثر





أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن معدلي الفائدة والتضخم في بلاده سينخفضان أكثر خلال المرحلة القادمة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل افتتاح مجموعة من المشاريع الخدمية بولاية غيراسون شمالي البلاد.

وقال أردوغان: “سنخفض الفائدة، وسوف ينخفض التضخم أكثر”.

وأشار إلى أن القوى المعادية لتركيا تستهدف اقتصاد البلاد بكامل طاقتها في الأعوام الأخيرة بعد أن أدركت عجزها عن التحكم فيها كما تريد.

وأكد أن الشعب في 2002 حمّله مسؤولية إدارة البلاد، وبدوره وعده بأن يوصل تركيا إلى مستويات عالية في مجالات التعليم والصحة والأمن والعدالة.

وتابع: “لهذا السبب دائما نبدأ تقديم خدماتنا وتنفيذ مشاريعنا في مجالات التعليم والصحة. وها نحن اليوم نفتتح عددا من المشاريع في غيرسون في هذا الإطار”.

وأضاف أردوغان أن المنطقة تمر بفترة عصيبة خلال السنوات العشرين الأخيرة.

ولفت إلى فشل عدد كبير من دول المنطقة في اجتياز التحديات، ما اضطر ملايين الناس إلى العيش في بؤس داخل بلادهم أو في أماكن أخرى لجأوا إليها.

وأوضح أن تركيا قامت بما يترتب عليها من مسؤوليات تجاه عدد من هؤلاء الناس في منطقتها.

وبيّن الرئيس التركي أن بلاده نجحت في مجابهة هذه التحديات “من خلال تعاضد الدولة مع الشعب”.

وشدد على أن تركيا دفعت ثمن هذه التحديات تارة من الناحية الأمنية وتارة أخرى من الناحية المالية.

واستدرك: “لكننا بحمد الله تعالى ورغم كل هذه الصعوبات، لدينا دولة ومساحة حقوق وحريات تزداد قوة في المنطقة والعالم”.

كما أشار إلى أن الاقتصاد التركي يواصل النمو من خلال التوظيف والإنتاج.

العربية نت