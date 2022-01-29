سودانير تطلب سلفية “500” ألف دولار من سلطة الطيران المدني





تقدمت شركة الخطوط الجوية السودانية بطلب الي سلطة الطيران المدني يقضي بتسليفها مبلغ ٥٠٠ ألف دولار.

وأشارت مصادر إلى أن مسؤول بارز بسودانير وضع منضدة المدير العام لسلطة الطيران المدني فخر الدين عثمان يوم الأحد الماضي خطاب السلفية.

وأوضحت أن ميزانية الطيران المدني تمت إجازتها وليس فيها بند تسليف إلا خصماً من ربط وزارة المالية، وكانت المالية قد رفضت من قبل تسليف سلطة الطيران للشركة القابضة،وأشارت المصادر إلى أن وكيل الوزارة الأول استنكر من قبل دعم مؤسسة حكومية لشركة وأضاف:”اذا لم تربح الشركة ما يكفيها تصبح خاسرة”.

الخرطوم: طيران بلدنا