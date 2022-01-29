السودان: سنفتح أبوابنا للمغرب للاستثمار في الفوسفات والتعدين





أكد وزير المعادن في السودان محمد بشير عبد الله، أن السودان سيفتح أبوابه للمغرب للاستثمار في الفوسفات والتعدين، وقال “سنستفيد من موقع المغرب للاستفادة من صناعة الفوسفات ونقل صناعاتها للسودان، بالإضافة إلى أن السودان في المستقبل سيكون محطة التجارب وصناعة الفوسفات في الدول الأفريقية المجاورة”.

وأوضح الوزير في مقابلة مع جريدة (24 ساعة) الإلكترونية، أنه أجرى مباحثات مع عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن المغربي خلال زيارته للمغرب، وأشار إلى أن اللقاء كان طيباً جداً وبروح طيبة وبترحاب عالٍ جداً.

وقال الوزير (تباحثنا في كل الأمور الخاصة بنقل التجربة والاستفادة من التجارب في المعاهد التعليمية الموجودة بالمملكة المغربية في مجال التدريب والتعدين)، وأضاف (اتفقنا على دراسة فرص للتعاون الإستراتيجي بين البلدين)، ووصف العلاقات بين المملكة المغربية والسودان بالمتميزة والتاريخية.

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