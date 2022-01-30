رفع (ترس الشمال) ( 24) ساعة وارجاع مئات الشاحنات





كشفت لجنة مقاومة (ترس الشمالية ) عن إرجاع مئات الشاحنات والجرارات المحملة بالمنتجات الزراعية الى داخل البلاد، والسماح للشاحنات الفارغة بالذهاب الى مصر مع توجيه انذارات للسائقين من الجنسيات غير السودانية، وقال عامر عمر عضو لجنة مقاومة القولد لـ (الجريدة) إن لجان المقاومة قررت رفع الترس من القولد الى رومي البكري لفترة 24 ساعة استجابة لرجاءات البعض وتماشيا مع شعارات الثورة التي لم تغفل الجانب الإنساني، وأردف: (منذ اليوم الاحد سيتم اغلاق طريق شريان الشمال الذي قال إنه ظل معبراً لتهريب خيرات البلاد عبر التهريب من قبل جهات معلومة للكافة)، مشيراً إلى أن الاغلاق سيستمر حتى سقوط الانقلاب العسكري ، وقطع عامر عضو لجان مقاومة القولد أن كافة السلع تراجعت اسعارها بشكل ملحوظ منذ اغلاق الطريق ما يعزز فرضية تهريب السلع والمنتجات السودانية دون أن تستفيد البلاد من حصائل الصادر، ونفى عامر أن تكون لجان المقاومة قامت بتفتيش الشاحنات، واوضح أن سائقي الشاحنات هم من تطوعوا بنوعية البضائع المحملة بالشاحنات من لحوم ومحاصيل زراعية والمتمثلة في السمسم والفول السوداني واللحوم، وجزم عامر بان اسعار السلع في كافة انحاء البلاد ستشهد تراجعاً في الأيام القادمة، واردف توقف تدفق صادرات البلاد الى شمال الوادي وجد مباركة من كافة شرائح المجتمع واصبح حديثاً للمجالس وظل متداولاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالداخل والخارج وقطع بان لاتراجع عن تتريس شريان الشمال، واوضح أن مواطنو اهل الشمال وكافة السودانيين ليست لديهم عداوة مع أية جهة ولكنهم بلاشك يرفضون أن تهدر مواردهم عبر التهريب، ومضى: الترس سيظل قائماً الى أن تعيد الحكومة النظر في مسألة تهريب موارد البلاد عبر مرمى ومسمع الجميع.

الخرطوم: عبدالرحمن حنين

صحيفة الجريدة