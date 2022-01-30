السفارة المصرية : جهات تسعى للوقيعة و ضرب العلاقات مع السودان





اتهم المستشار الإعلامي لسفارة جمهورية مصر العربية بالخرطوم : عبدالنبي صادق جهات _لم يسمها _ بالوقوف خلف الشائعات الأخيرة ، للاستفادة من أجواء التوتر و ضرب علاقات بلاده و الوقيعة مع السودان.

و دعا عبدالنبي في حوار مع صحيفة السوداني الصادرة اليوم لضرورة الوعي للتصدي للشائعات و الأكاذيب و المتربصين بالبلدين.

و أوضح أن الحديث عن تضرر صادرات مصر من إغلاق طريق “شريان الشمال” حديث غير دقيق و ليس بمنطقي ، مضيفاً أن الطريق الذي يربط بين البلدين طريق مهم و يحقق منافع متبادلة بين الدولتين.

باج نيوز