الكونغرس يتسلم ملف (فض الاعتصام) ويعقد جلسة خاصة





يعتزم الكونغرس الأمريكي، لعقد جلسة خاصة حول فض اعتصام القيادة العامة، وأكدت منظمة أسر شهداء ديسمبر، أنهم تلقوا تأكيداً من الكونغرس بمواعيد الجلسة، وقالت إنها ستكون قريباً، وكشفت الناطقة الرسمية للمنظمة، الدكتورة سعدية سيف الدين، لـ(الحراك) أنهم عرضوا كافة المستندات المتصلة بفض الاعتصام على الكونغرس الأمريكي، الذي بدوره أعلن مناقشة القضية في جلسة خاصة.

وأشارت إلى أن المنظمة اتجهت لتدويل القضية وتحويل الملف إلى العدالة الدولية، بعد أن فقدوا الأمل في سير العدالة محلياً. وكشفت سعدية عن وجود تلاعب بملفات قضية شهداء فض اعتصام القيادة العامة، وقالت إن النائب العام الحالي، خليفة أحمد، لم يستجب إلى مطالبهم، لافتة إلى أنه تم تحديد مواعيد للمنظمة معه، لكنه لم يلتزم بالمواعيد المحددة مسبقاً ولم يستجب لمطالبهم.

الخرطوم ـ ايمان الحسين

صحيفة الحراك السياسي