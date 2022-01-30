الرئيس أردوغان: سنعزز نمو اقتصادنا عبر مزيد من الاستثمارات





قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته ستعزز نمو الاقتصاد من خلال التركيز على مزيد من الاستثمارات في كافة القطاعات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأحد، خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري لحزب العدالة والتنمية بولاية طرابزون شمال شرقي البلاد.

وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل مسيرة الإنتاج، وستعزز صادراتها خلال الأعوام المقبلة.

وأوضح أردوغان أن حكومته تواصل تقديم الخدمات لكافة المواطنين، وأن حكومات حزب العدالة والتنمية تستمد قوتها من الشعب والثقة المتبادلة بينهما.

وتابع قائلا: “على الرغم من المشاكل الخطيرة التي نواجهها على نطاق عالمي، فإننا نواصل تفعيل أكبر الاستثمارات في بلادنا، ونحن من البلدان التي تمكنت أن تتجاوز فترة الوباء الذي هز حتى أكثر دول العالم تقدما بأقل ضرر”.

وأردف: “في عام 2020، انكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.4 بالمئة، بينما تركيا سجلت نموًا بنسبة 1.8 بالمئة. وعلى الرغم من الظروف الوبائية، وفرنا فرص عمل لـ2.7 مليون شخص”.

ولفت إلى أن تجاوز قيمة الصادرات التركية خلال العام الماضي 225 مليار دولار، دليل واضح على نجاح تركيا في اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة تفشي كورونا، وعدم سماحها للوباء بإلحاق الضرر في قطاعي الإنتاج والتصدير.

العربية نت