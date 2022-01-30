كورونا.. الأردن تسجل 11833 إصابة جديدة و5694 في ليبيا





سجلت الأردن 11833 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1209083 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 1116037 حالة شفاء بعد تسجيل 6309 حالات إضافية، كما سجلت 19 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 13193 حالة.

ليبيا

سجلت ليبيا 5694 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 14 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 425 ألفًا و237 إصابة، فيما وصلت حالات الوفيات 6 آلاف و7 حالات.

صحيفة سبق