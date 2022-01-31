سياسية
كمال عمر : الحكومة سلكت طريق البشير
أعلن المؤتمر الشعبي رفضه القاطع لقرار حظر التظاهرات في منطقة وسط الخرطوم الذي أصدرته لجنة الأمن بالولاية، ووصف القيادي بالحزب كمال عمر قرار الحظر بالخطير وجدد تمسكهم بحرية التجمع والتظاهرات ، وقال عمر في تصريح لـ(الجريدة): “من قبل حذرنا عندما أعادت الحكومة سلطة جهاز الأمن باعتبار أن ذلك تراجعاً كبيراً في مسار الحريات”، وأكد بأن التراجع يمضي بصورة أسوأ ، خاصة وأن الفترة السابقة شهدت اعتقالات وسط الناشطين والقوى السياسية ، واردف نحن نسير في طريق سيء والحكومة أصبحت تسلك (طريق الرئيس المخلوع عمر البشير ) وأشار إلى أن انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي كانت بشاراته تكميم الافواه مما يستوجب على القوى السياسية الاتحاد لمناهضة الانقلاب بشكل اساسي.
الخرطوم: عرفة خواجة
صحيفة الجريدة