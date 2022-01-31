بايدن: ستواجه روسيا عواقب خطيرة إذا هاجمت أوكرانيا





حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، روسيا من “عواقب خطيرة وسريعة” إذا اختارت مهاجمة أوكرانيا.

جاء ذلك في بيان وزعته البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة علي الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم.

وقال بايدن، في البيان الذي وصل الأناضول نسخة منه: “لقد عرضت الولايات المتحدة تفصيليا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الطبيعة الكاملة للتهديد الروسي لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وأوضحنا للمجتمع الدولي الآثار الكاملة لهذا التهديد – ليس فقط بالنسبة لأوكرانيا، ولكن بالنسبة للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والنظام الدولي”.

وأضاف: “إذا كانت روسيا صادقة بشأن معالجة مخاوفنا الأمنية من خلال الحوار، ستواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤنا الانخراط بحسن نية، إذا اختارت روسيا الابتعاد عن الدبلوماسية ومهاجمة أوكرانيا، فسوف تتحمل روسيا المسؤولية وستواجه عواقب سريعة وخطيرة”.

وتابع البيان: “تواصل الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها الاستعداد لكل سيناريو، ومن الضروري أن يرى العالم بوضوح الإجراءات التهديدية التي تقوم بها روسيا وأن يكون مستعدًا للرد على المخاطر التي تمثلها”.

العربية نت