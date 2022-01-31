الشرطة تتسلم تأمين المدن الجامعية والصندوق يفعل لائحة السكن





أكد الأمين العام المكلف للصندوق القومي لرعاية الطلاب البروفيسور عصام عباس كرار، استلام الشرطة لتأمين المدن الجامعية، كما وجّه مديري المدن بتفعيل لائحة السكن والانضباط.

وقام كرار يرافقه مديرو الإدارات بزيارة إلى مدن الصناعة وذلك للوقوف على المشاكل ونقص الخدمات بها.

ووقف الأمين العام على إشكالات المياه والكهرباء، وقام بالتوجيه بحلها عاجلاً، واتخذ عدداً من القرارات، ووعد بتحويل الكهرباء للمجمعات من تجارية إلى سكنية وتوصيل الخطوط الساخنة للمدن لتفادي القطوعات.

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