(6) ملايين إسترليني من بريطانيا للمساعدات الطارئة في السودان





تلّقى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في السودان مساهمة قدرها (6) ملايين جنيه إسترليني (8.24 ملايين دولار) من إدارة التنمية الدولية للمملكة المتحدة.

وسيمكِّن هذا التمويل البرنامج الأممي من تقديم المساعدات الغذائية والنقدية الطارئة للأسر السودانية الضعيفة التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، كما ستوجه نحو توفير وجبات مدرسية في المدارس الابتدائية في المناطق المتضررة من النزاعات والكوارث.

ونقل بيان صحفي عن المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان إيدي رو قوله إن واحداً من كل أربعة أشخاص في السودان يعانون من الجوع الحاد، وأضاف (نحن ممتنون للغاية للمملكة المتحدة على هذه المساهمة، والتي تأتي في وقتٍ حرج في البلاد حيث تتزايد الاحتياجات الإنسانية، والموارد المتاحة غير كافية للوفاء بها).

وأضاف: (إن الطبيعة المرنة لهذا التمويل أمر بالغ الأهمية أيضاً، لأنه يسمح لبرنامج الأغذية العالمي بالاستجابة بسرعة عند ظهور الأزمات، حتى نتمكّن من تقديم المساعدة للأشخاص المحتاجين، حيثما يحتاجون إليها، وعندما يكونون في أمس الحاجة إليها).

الصيحة