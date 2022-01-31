السيادي يعين وزراء جدد





قرر مجلس السيادة الانتقالي، تكملة التعيينات الشاغرة في حكومة تصريف الأعمال، وتم تعيين محمود سر الختم الحوري وزيراً مكلفاً بمهام وزارة التربية والتعليم، ومحمد سعيد الحلو وزيراً مكلفاً بمهام وزارة العدل، وهزار عبد الرسول العجب وزيراً مكلفاً بمهام وزارة الشباب والرياضة. وعقد المجلس إجتماعه الدوري برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري الاثنين . وأوضحت عضو المجلس، الناطق الرسمي د. سلمى عبد الجبار المباركوفق صحيفة الصيحة أن المجلس أكد أهمية الطرق القومية وإنعكاسات إغلاقها وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني ومدى تضرر المواطنين من جراء ذلك، وأضافت بأن المجلس وجّه بالإسراع في معالجة السبب الأساسي لهذه الإحتجاجات بطريق شريان الشمال والمتمثل في زيادة سعر الكهرباء للمشاريع الزراعية. ونوهت د. سلمى إلى أن المجلس تطرق إلى الأوضاع الأمنية والمعيشية والخدمات بالولايات، وإكمال بناء هيكل القيادة العليا بديوان النائب العام والأداء بديوان المراجعة القومي، إلى جانب مناقشة الوضع المأساوي للاجئين في إقليم النيل الأزرق.

الخرطوم ( كوش نيوز)