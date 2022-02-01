بتعاون سوداني مصري.. دورة في التحرير الإعلامى وتسويق خدمات الطيران





ينظم مركز (بانقسير ميديا) السوداني للخدمات الصحفية دورة تدريبية حول(التحرير الإعلامى وتسويق خدمات الطيران) بالتعاون مع مركز الأمل الدولى لتنمية الموارد البشرية بجمهورية مصر العربية وذلك فى الفترة من ١٣ إلى ١٨ فبراير ٢٠٢٢ بالقاهرة.

وقال مدير مركز بانقسير الإعلامى ، الناطق الرسمي السابق لسلطة الطيران المدني بالسودان “عبد الحافظ عبد الرحيم” أن البرنامج تم تصميمه ليساهم فى سد الفجوة المعرفية فى مجال الطيران وتلبية الحاجة للإعلام المتخصص فى هذه الصناعة إلى جانب إكساب المشاركين السودانيين فى هذا البرنامج المهارات الإعلامية والتسويقية والقدرة على التحرير الصحفي المتميز من خلال مختلف القنوات الإعلامية الكلاسيكية والجديدة للوصول إلى جمهور الطيران باقصر السبل وأقل التكاليف وتطوير التنافسية فى تقديم خدمات الطيران.

منوهاً إلي مشاركة خبراء مختصين فى الإعلام والتسويق والتحرير الصحفي فى مجال الطيران لأول مرة في الدورة.

مشيراً إلى أنه من المؤمل أن تساهم مخرجات هذا البرنامج فى تمكين المشاركين من إنتاج مواد ذات محتوى وقيمة إعلامية متطورة وجاذبة ومفيدة من شأنها المساهمة فى نشر ثقافة الطيران وتسويقه.

وقال إن المشاركة مفتوحة للموظفين بادارات العلاقات العامة والإعلام بالجهات الحكومية المختصة منها سلطة الطيران المدني وشركة مطارات السودان واكاديميات وشركات الطيران الوطنية بالإضافة إلى الناشطين والمهتمين باعلام وصحافة الطيران في الصحف والفضائيات ووسائط التواصل الإجتماعي.

الخرطوم: طيران بلدنا