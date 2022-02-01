“البنوك السعودية” تُحذر العملاء من التجاوب مع رسائل واتصالات تدعي تجميد حساباتهم





حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، جميع العملاء من التجاوب مع رسائل واتصالات تدعي تجميد حساباتهم البنكية.

وأوضحت اللجنة أن الفترة الأخيرة كثرت فيها الرسائل والاتصالات من أشخاص مجهولين يوهمون العملاء بتجميد حساباتهم البنكية؛ من أجل الحصول على الأرقام السرية وسحب الأرصدة البنكية، موثقة عبر حسابها بـ”تويتر” إحدى الحالات التي تعرضت للاحتيال.

ونصحت جميع العملاء بعدم التجاوب مع هؤلاء المحتالين والتوجه لأقرب فرع بنك، مؤكدةً أن موظف البنك لن يطلب من العميل الرقم السري الخاص بالبطاقة، أو الكلمة السرية للحساب المصرفي أو رمز التفعيل.

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