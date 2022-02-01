كارثة جديدة في أمم أفريقيا.. “الاستحمام داخل جردل” صورة صادمة لمنتخب مصر تثير السخط





أثارت صورة متداولة للنجم المصري محمد صلاح مع نخبة من نجوم مصر وهم يستشفون في برميل ماء بلاستيكي أشبه بـ “جردل طرشي” الكثير من السخط على الكاميرون الدولة المستضيفة لكأس الأمم الأفريقية.

وكتب الفنان محمد هنيدي تعليقاً على الصورة الصادمة: “تخيل لما تكون بتلعب في أقوى دوري في العالم .. وبيتابع تدريباتك وتحضيراتك افضل متخصصين. وتضطر تعمل استشفاء في جردل طرشي بالشكل ده وتسكت عشان بلدك. وسط تنظيم كارثي”.

وأضاف هنيدي: “كل الدعم والتحية لكل اللاعيبة وبعثة المنتخب انهم بيستحملوا كل المهازل بتاعت تنظيم البطولة دي عشان بلدهم وعشان يفرحونا”.

بينما علق الإعلامي المصري تامر أمين خلال برنامج «أخر النهار» على الصورة المتداولة قائلا: «في صورة اتنشرت امبارح لما شفتها شفت قد اية لاعبينا رجالة وأبطال ولما محمد شوقي أو ضياء السيد أو كيروش بيتكلموا عن أنهم بيواجهوا صعوبات وأهوال كنت بقول الصعاب أية يعني الجو الأوتيل شوية لحد ما شفت الصورة دي».

وأضاف: «لما شفت الصورة دي عرفت لاعبينا بيقاسوا قد اية، اللجنة المنظمة الكاميرونية جايبة لنجوم العالم براميل طرشي عشان يعملوا استشفاء لاعبيتنا بيطلعوا على سطح الأوتيل ويحطوا رجليهم في البراميل وفيها ماية ساقعة».

وتابع: «قدامنا صلاح مستني دوره على البرميل والسولية حاجز مدتين وصلاح مستني دوره معرفش هو نمرة كام في البرميل؛ لما يورجن كلوب يشوف الصورة دي يقول ايه لما الشعب الليفربولي يشوف الصورة دي يقول ايه!».

واختتم: «ومحدش يقولي إمكانيات ودي اية علاقتها بالامكانيات؛ مش عارف أجيب جهاز أو حوض سباحة صغير على سطح الأوتيل أنما مش لاعبين ونجوم العالم وتمنهم بالمليارات يبقوا بيعملوا استشفاء في برميل بلاستك فيه ماية ساقعة وبعدين بيقولوا في الآخر هو ليه الاتحاد الدولي مبيدوش أفريقيا تنظيم كأس العالم أو الأولمبياد».

صحيفة البيان