زياداتٌ طفيفةٌ في الدقيق وتبايُن أسعار السُّكّر





كشفت جولة ميدانيه لـ”الصيحة” عن استقرار في اسعار السكر وزيادات طفيفة في دقيق سيقا.

وأكد التاجر عصام العربي ان سعر جوال السكر زنة ٥٠ كيلو بـ١٦.٥٠٠ جنيه و١٠ كيلو ٣٧٠٠ جنيه و٥ كيلو بواقع ١٧٠٠ جنيه، ونفى أي زيادات في الدقيق، حيث وصل سعر الباكت من دقيق سيقا ٥٣٠٠ جنيه والكيلو الواحد بواقع ٥٣٠ جنيهاً.

وفي اتّجاهٍ مُوازٍ، قال تاجر التجزئة علي محمد، إن سعر الجوال ٥٠ كيلو بواقع ١٨ ألف جنيه و١٠ كيلو بـ٤ آلاف جنيه و٥ كيلو ٢ ألف جنيه، وبلغ سعر الدقيق نوعية سيقا ٥ آلاف جنيه.

صحيفة الصيحة