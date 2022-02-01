حزب البعث: الشيوعي (غازل) العسكريين ومهد لانقلابهم





اتهم القيادي بقوى الحرية والتغيير الناطق باسم البعث العربي، عادل خلف الله، الحزب الشيوعي بلعب ادوار مهمة في التمهيد لانقلاب العسكر على السلطة في 25 اكتوبر، وكشف بأن موقف وخطاب الحزب الاعلامي المناهض لقوى الثورة ودعاويه المتكررة باسقاط الحكومة هي التي عجلت بخروج قوى الحرية والتغيير من الحكومة، وأكد خلف الله لـ( الحراك) ان الاقتراح الذي تقدم به عضو اللجنة المركزية بالحزب صديق يوسف باعطائه ثلاثة اشهر اضافية للعسكر بدلاً من المناصفة بينهم والمدنيين بجانب اقتراح آخر تقدم به في اجتماع في منزل ابراهيم الشيخ بان تكون حصة شركاء السلام 90 مقعداً في المجلس التشريعي يشير بوضوح الى مغازلة الشيوعي للعسكر.

الخرطوم ـ أيمن المدو

صحيفة الحراك السياسي