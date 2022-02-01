شاهد بالفيديو.. تدريب عملي لإخلاء الطائرة بمطار الخرطوم





نفذ فريق الضيافة الجوية الذي تم استيعابه العام الماضي بشركة تاركو للطيران يوم الثلاثاء بمطار الخرطوم التدريب العملي لإخلاء الطائرة من المسافرين الذي يتم عند حدوث أي طارئ وذلك في مدة لاتتجاوز التسعون ثانية.



واختارت شركة تاركو بحسب مدير إدارة الضيافة “أيمن خيري” العام الماضي دفعة من الخريجين الجامعيين من الجنسين بعناية ووفقاً لمعايير محددة وذلك لتأهيلهم توطئة لانضمامهم إلى أطقم الضيافة الجوية بالشركة، مشيراً إلى أنه تم إخضاع الدفعة التي تتكون من ١٥ شابة وشابة إلى التأهيل الأكاديمي لمدة ثلاثة أشهر بأكاديمية تاركو للطيران.



الخرطوم:طيران بلدنا