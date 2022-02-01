أول تعليق من المنتخب المصري على مزاعم إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا





كشف مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، ضياء السيد، حقيقة الشائعات التي ظهرت خلال الساعات القليلة الماضية بشأن إصابة قائد منتخب مصر، محمد صلاح، بفيروس كورونا قبل مواجهة الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

وقال ضياء السيد، في تصريحات صحفية، إن “كل ما يُقال عن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا أخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة”، متسائلا: “منتخب مصر يجري في الوقت الحالي المسحة الخاصة بفيروس كورونا لمباراة الكاميرون، فكيف تظهر النتيجة قبلها؟”.

من جهته، أكد الإعلامى المصري أحمد موسى، أنه تواصل مع خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الموجود في الكاميرون، وأكد له أن محمد صلاح بخير وأجري مسحة أمس وكانت النتيجة سلبية،، ويتم حاليا إجراء مسحة الأتحاد الافريقي الرسمية .

وكان المنتخب المصري قد تأهل إلي نصف نهائي البطولة بعد التغلب على منتخب كوت ديفوار في دور الـ16 بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، ثم الفوز على المغرب في دور الـ8 في المباراة الماضية بنتيجة 2-1.

وأسهم محمد صلاح خلال المباراة الماضية أمام المغرب في الهدفين، حيث سجل الهدف الأول، وصنع الهدف الثاني للاعب تريزيغيه.

وتأهل المنتخب الكاميروني، مستضيف البطولة، إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على غامبيا بهدفين دون رد، بينما فاز المنتخب المصري على المغرب بثنائية مقابل هدف.

ويلعب المنتخبان في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 يوم الخميس المقبل.

العربية نت