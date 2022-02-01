كشف تفاصيل “التسليم والتسلم” بين اتحاد الكرة السابق والمجلس المنتخب في مؤتمر بالخميس





تعقد لجنة التسليم والتسلم بالاتحاد السوداني لكرة القدم، برئاسة معتز محمد لطيف نائب رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة القانونية وشؤون الأعضاء، مؤتمرا صحفيا في الواحدة من ظهر بعد غدٍ الخميس بمقر الاتحاد بالخرطوم 2، لتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بعملية التسليم والتسلم التي تمت بين الاتحاد المنتخب والاتحاد السابق في 13 نوفمبر 2021م.

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد “لجنة الطوارئ” أقر في اجتماعه رقم (1) بتاريخ 18 نوفمبر 2021م، تكوين لجنة التسليم والتسلم لحصر أصول الاتحاد بقيمتها الفعلية برئاسة معتز محمد لطيف نائب رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة القانونية وشؤون الأعضاء، وعضوية أعضاء المجلس سيف الدين الطيب ومعاوية محمد نور ومحمود المبشر.

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