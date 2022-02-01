بايدن: عواقب وخيمة على روسيا إذا رفضت الدبلوماسية





حذر الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين من أنه “إذا تخلت روسيا عن المسار الدبلوماسي وغزت أوكرانيا، ستتحمل المسؤولية وتواجه عواقب وخيمة وسريعة”.

أتت تصريحات بايدن مباشرة قبل بدء اجتماع في مجلس الأمن الدولي للبحث في مسألة القوات التي حشدتها موسكو على الحدود مع أوكرانيا، فيما تكثف الدول الغربية جهودها الدبلوماسية لتجنب اندلاع صراع عسكري.

كما اعتبر بايدن أن هذه الجلسة التي بدأت عند الرابعة بعد الظهر بتوقيت غرينتش بناء على طلب الولايات المتحدة “هي خطوة حاسمة لجعل العالم يوحد الصوت” بشأن الأزمة الأوكرانية.

مواجهة في مجلس الأمن

وبدأت موسكو وواشنطن مواجهتهما في مجلس الأمن. وأكد سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الولايات المتحدة تريد “خلق حالة من الهستيريا” و”خداع المجتمع الدولي باتهامات لا أساس لها” خلال اجتماع مفتوح لمجلس الأمن بشأن الأزمة حول أوكرانيا.

فيما ردت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد بأن نشر أكثر من 100 ألف جندي روسي على الحدود مع أوكرانيا يبرر عقد اجتماع في الأمم المتحدة لأن هذه القوات العسكرية “تهدد الأمن الدولي”.

العربية نت