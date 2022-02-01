المركزي: لن نطبع عملة لتغطية الموازنة





أكد مدير السياسات والبحوث ببنك السودان المركزي محمد عثمان، أن الوضع الآني حتم وجود الميزانية بالشكل الحالي، وقال إنه تمت إجازتها في اجتماع مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء المكلف بعد تكليف وكلاء الوزارات.

وأشار خلال حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق، إلى أن معدل التخضم سينخفض لرقمين بنهاية العام 2022م، وأكد التزام وزارة المالية بحدود الاستدانة من البنك المركزي خلال العام 2021م، ونفى بشكل قاطع طباعة عملة لتغطية ميزانية العام 2022م.

وقال عثمان إن هنالك تراجعاً واستقراراً كبيراً في سعر الصرف بفضل المزادات التي قام بها البنك المركزي بجانب إجراءات ضبط صادر الذهب، ونوه إلى تأثير الوضع السياسي على سعر الصرف، وأعلن جاهزية البنك لتمويل استيراد كل السلع الضرورية وتوفير النقد الأجنبي.

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