أديب : “تبرئة رموز من النظام السابق لا يجعلنا نكفر بالعدالة”





شدّد رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام، المحامي نبيل أديب، على أن تبرئة اثنين من رموز النظام السابق في توقيت متقارب لا يجعلهم يكفرون بالعدالة وإنما يزيدهم ثقة في تدعيمها وتقويمها.

وقال أديب لـ(الصيحة) “أنا ضد التعامل مع أحكام المحاكم بهذا الشكل”- في إشارة إلى تناولها في وسائل الاعلام- وأضاف “لأن الدعاوى أمام المحاكم يعد جزءاً من عملها وطبيعي أن تتعرّض للأخطاء وهذا وارد”، وأشار إلى أنه ربما هنالك احتمال أن القضية لم تقدّم بصورة جيدة أو أن البينات لم تقدّم بصورة واضحة وربما يحدث خطأ من قبل المحكمة، وأردف “لهذا السبب هنالك درجات للتقاضي”.

وأضاف “لابد أولاً من التأكيد على أن هنالك مشكلة موجودة وهي بسبب ممارسات الثلاثين عام الماضية التي أدت إلى إضعاف القضاء، وشرح هذه المشكلة تعالج عن طريق التدريب ورفع قدرات القضاء، لأن المشكلة عامة، وتوجد في كل الأجهزة التنفيذية في الدولة”.

وتابع “لا يمكننا أن نحكم أو ندلي بآرائنا ونحن لم نتابع القضية أو الجلسات داخل قاعة المحكمة، لذلك أرى بصفتي محامي أن تبرئة اثنين من رموز النظام السابق لا يجعلنا نكفر بالعدالة”.

الصيحة