تربية الخرطوم تفتح باب التقديم للمنح والبعثات





أعلنت الإدارة العامة للتدريب بوزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، عن فتح باب التقديم للمنح والبعثات للعام 2022م حسب الفرص المتاحة من قبل وزارة التربية والتعليم الاتحادية.

وأكدت الوزارة، تمديد استقبال المستندات من المحليات حتى غدٍ الخميس.

وفي سياق آخر، وجه مدير عام التعليم بالخرطوم د. قريب الله محمد أحمد، إدارات التعليم بمراجعة مدارس الأساس الحكومية والخاصة في المحليات للتأكد من أن التلاميذ المرشحين للجلوس لامتحانات شهادة الأساس للعام 2022م درسوا الصف السابع، وشدد على المراجعة باحضار الكشوفات من المدارس والإطلاع عليها في موعد أقصاه 28/ 2/ 2022م.

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