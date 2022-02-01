(المُقاومة) تُعلن جدول التصعيد لفبراير وتطرح ميثاقها السياسي





أعلنت لجان المُقاومة في الخرطوم، عزمها طرح الميثاق السياسي على قوى الثورة للتوقيع عليه في فبراير الجاري، وحدّدت أيام التصعيد لمواكب رفض النظام الحالي.

وقالت تنسيقيات لجان مُقاومة ولاية الخرطوم، في بيان اليوم إن فبراير سيكون شهراً عظيماً في مسيرة الثورة، حيث سيكتمل فيه صناعة وإعلان ميثاق التنسيقيات وطرحه لوحدة القوى الثورة المناهضة للانقلاب.

وأعلنت لجان المُقاومة، عن تنظيم احتجاجات أيام (7 و14 و21 و28) فبراير الجاري، على أن تُترك بقية أيام الشهر لأشكال النضال الأخرى وفقًا لما تراه التنسيقيات والكيانات المهنية، وأضافت “فبراير ليس إلا خطوة أخرى نخطوها بثبات نحو الهدف المنشود والدولة المدنية”.

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