اتفاق على إنشاء معبر تجاري بين السودان وتشاد





زار والي غرب دارفور خميس عبد الله ابكر اليوم، يرافقه مدير هيئة الجمارك المركزية ووفد محموعة شركة دال، زاروا الموقع الجديد للمعبر التجاري بأسونقا الحدودية الذي يربط بين السودان وتشاد.

وقال والي غرب دارفور، إن زيارة وفد هيئة الجمارك أثمرت اتفاقاً على إنشاء معبر تجاري بين السودان وتشاد، والسعي لتفعيل الإجراءات الجمركية، بجانب تفعيل تجارة الحدود فيما يتعلق بالميناء الجاف الذي سيسهم في الدفع بفرص الاستثمار التجاري بين البلدين.

كما أمن الاجتماع الذي انعقد بمباني الأمانة العامة لحكومة الولاية مع هيئة الجمارك، على ضرورة توفيق أوضاع أصحاب الركشات، والعمل على معالجة مشكلة العربات غير المقننة.

من جانبه، أوضح مدير هيئة الجمارك المركزية الفريق شرطة د. بشير الطاهر، أن الزيارة جاءت للوقوف على الموقع الجديد للمعبر المشترك بين السودان وتشاد الذي سيتم إنشاؤه قريياً بهدف تسهيل عبور البضائع التجارية والركاب من السودان إلى تشاد ودول غرب أفريقيا.

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