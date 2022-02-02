مسيرة كبرى بالسبت لنصرة الجيش ورفض التدخل الدولي





ينظم مجلس حكماء وشباب ونساء السودان يوم السبت المقبل مسيرة كبرى لمناصرة القوات المسلحة والقوات الامنية الاخرى ورفض التدخلات الاجنبية في السودان.

وتبدأ المسيرة التي تضم كيانات شعبية واهلية غير مسبوقة من شارع الستين في الخرطوم في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، وحددت المسيرة نقطة وصولها النهائية أمام مقر بعثة الامم المتحدة في الخرطوم حيث يعتزم منظموها تسليم مذكرة لفولكر بيرتس مبعوث الامم المتحدة في السودان لدعم الفترة الانتقالية.

وتشارك في المسيرة كيانات شعبية وتضم كافة الادارات الاهلية الى جانب الطرق الصوفية وتنظيمات عديدة ممثلة لنساء وشباب السودان.

وقال منظمو المسيرة ان المسيرة تمثل صوت الاغلبية الصامتة في السودان والتي تريد وضع حد للتدخلات الاممية في السودان، ودعم

القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى باعتبارهم صمام امان لوحدة وامن واستقرار البلاد.

ومن المنتظر ان يشمل الحشد قطاعات مختلفة من مكونات الشعب السوداني، لنصرة الجيش في مواجهة تحديات الفترة الانتقالية والتنديد بمحاولات تفكيكه واقصائه من المشهد.

ومن المنتظر ان تشهد المسيرة تدشين كيان مجلس حكماء وشباب ونساء السودان واصدار بيانه التاسيسي باعتباره ( صوتا للاغلبية الصامتة في السودان).

الصيحة