مهرجان (أكسبو) هجوم كبير على الفنان حسين الصادق





تعرض الفنان حسين الصادق لهجوم كبير من عدد من جمهوره ومعجبيه بعد إعلانه عبر صفحته الرسمية مشاركته في حفل جماهيري كبير في السادس من فبراير في مهرجان (إكسبو)، المنطلق هذه الأيام بدبي، مشيرين الى أن الوضع الحالي في البلاد يتطلب الوقوف والتضامن مع الشارع وفاءً لشهداء الثورة الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن لإكمال أهداف الثورة.

في الوقت الذي دافع عنه البعض بأن الغناء وظيفة ومصدر دخل لأغلب الفنانين، والتوقف عنها يعني عدم القدرة على الالتزام المادي بكثير من الواجبات التي تقع على عاتقهم.

الخرطوم / محاسن أحمد عبدالله

صحيفة السوداني