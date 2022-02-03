الداخلية تعلن فتح القبول على وظائف في السجون للنساء.. وتكشف عن الشروط وموعد التقديم





أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية عن فتح باب القبول والتسجيل في المديرية العامة للسجون برتبة (جندي) للعنصر النسائي حملة الثانوية العامة فأعلى وفقاً للتفاصيل التالية:

الشروط:

– أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى (دبلوم أو بكالوريوس).

– أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .

– أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم .

– أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

– ألا تكون متزوجة من غير سعودي .

– أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول .

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها .

مزمز