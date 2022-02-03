تمازج تمهل الحكومة (24) ساعة لمُشاركتها في لجان المجلس الأعلى المُشترك للترتيبات الأمنية





أعلنت الجبهة الثالثة تمازج، رفضها لما وصفته بالإقصاء المُمنهج الذي حال دون مُشاركتهم في وفد المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية الذي عُقد أمس بولاية شمال دارفور. وأمهلت في بيان لها، وفق صحيفة السوداني الحكومة 24 ساعة لإيجاد حلول جذرية، وتابعت: “وإلا فإن الخيارات ستكون أمامنا مفتوحة والعواقب ستزداد وسيتحول إقليم دارفور إلى بؤرة صراع بسبب فئات تريد إقصاء مكون فعّال وله شرعية دولية، ذلك لأنّ إقصاء تمازج يعني إقصاء الشريط الحدودي”.

الخرطوم ( كوش نيوز)