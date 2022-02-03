بايدن: زعيم “داعش” فجر نفسه بشكل جبان… ومقتله أزال تهديدا إرهابيا كبيرا للعالم





كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، أن زعيم تنظيم “داعش” (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) فجر نفسه “بشكل جبان”، ما أدى لمقتل النساء والأطفال. .

وصرح بايدن في كلمة له أن مقتل أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، في غارة أمريكية في سوريا “أزال تهديدا إرهابيا كبيرا”.

وقال، إن “القوات العسكرية الأمريكية أزالت بنجاح تهديدا إرهابيا كبيرا للعالم، زعيم داعش العالمي”.

وجاءت تصفية، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، في الوقت الذي يحاول فيه تنظيم “داعش” العودة إلى الظهور بسلسلة من الهجمات في المنطقة، بما في ذلك هجوم أواخر الشهر الماضي للاستيلاء على سجن في شمال شرق سوريا يضم ما لا يقل عن 3000 معتقل من “داعش”.

وأضاف بايدن: “بفضل شجاعة قواتنا، لم يعد هذا الزعيم الإرهابي الرهيب له وجود”، ولفت إلى أن القرشي كان مسؤولا عن إضراب السجن، وكذلك الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين في العراق عام 2014.

وشدد بايدن في نهاية خطابه على “التزامه بحماية الشعب الأمريكي ضد أي هجمات إرهابية وسنواصل العمل مع حلفائنا وشركائنا”.

العربية نت