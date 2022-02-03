اعتماد علاج جديد في المملكة للمصابين بالاكتئاب والأفكار الانتحارية .. واستشاري يكشف تفاصيله





كشف طبيب نفسي عن نقلة علاجية في تاريخ الطب النفسي وعلاج الاكتئاب وأعراض الانتحار، وذلك بدخول علاج بخاخ “الاسكيتامين” للمملكة بعد اعتماده قبل 6 أشهر للعلاج. وذكر استشاري الطب النفسي، الدكتور إبراهيم حمدي، أنهم بدأوا بعلاج بخاخ الاسكيتامين لعلاج الاكتئاب المقاوم للأدوية، وسجلوا أول 6 حالات استفادت منه على مستوى المملكة.

وأوضح “حمدي” أن العقار طبي ويستخدم حالياً في الصحة النفسية وصُرح به من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية من سنتين فقط، بينما تم اعتماده في المملكة قبل 6 أشهر. وأشار الدكتور إلى أن استخدام العقار يكون تحت إشراف طبي، حيث تتنوم الحالة لمدة ساعتين أو ساعة ونصف، ويبدأ مفعوله بشكل فعال خلال ساعات ويمتد إلى أيام. وأضاف أن العقار يستخدم لحالات الاكتئاب الشديدة ولأصحاب الأفكار الانتحارية، باعتبار أن ثلث حالات الاكتئاب لا يستجيبون للأدوية العادية ولديهم من يعاني لـ20 سنة من عدم الاستجابة لأدوية الاكتئاب العادية. وأكد أن هذه التجربة ستكون مليئة بالأمل، وبادرة خير بمجال الطب النفسي لهذه الفئة التي تعاني من سنوات.

مزمز