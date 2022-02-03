تجمع المهنيين السودانيين يعترف بانقسام صفوفه





أقر القيادي بتجمع المهنيين السودانيين، ناجي الأصم، بالانقسام الذي ضرب التجمع وأسهم في تفرق المجتمع المدني وأكد الأصم، خلال مؤتمر صحفي لتجمع المهنيين، الخميس، أن التجمع سيعمل على تحديد الأدوار السياسية وتجاوز الأخطاء مستقبلا. ودعا الأصم وفق صحيفة الصيحة قوى الثورة وتنسيقيات اللجان الشبابية لعدم الانغماس في الصراع السياسي الاستفادة من أخطاء تجربة تجمع المهنيين، وتحديد دورها السياسي وضبطه في إطار محدد وتابع الأصم: “سنعمل على إحداث اختراق في مسألة التنسيق بين القطاعات المهنية والحراك الجماهيري” وأكد “نمد أيادينا بيضاء لقوى الثورة والجناح الآخر المنشق من التجمع للعمل سويا”.

الخرطوم ( كوش نيوز)