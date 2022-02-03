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تجمع المهنيين السودانيين يعترف بانقسام صفوفه
أقر القيادي بتجمع المهنيين السودانيين، ناجي الأصم، بالانقسام الذي ضرب التجمع وأسهم في تفرق المجتمع المدني وأكد الأصم، خلال مؤتمر صحفي لتجمع المهنيين، الخميس، أن التجمع سيعمل على تحديد الأدوار السياسية وتجاوز الأخطاء مستقبلا. ودعا الأصم وفق صحيفة الصيحة قوى الثورة وتنسيقيات اللجان الشبابية لعدم الانغماس في الصراع السياسي الاستفادة من أخطاء تجربة تجمع المهنيين، وتحديد دورها السياسي وضبطه في إطار محدد وتابع الأصم: “سنعمل على إحداث اختراق في مسألة التنسيق بين القطاعات المهنية والحراك الجماهيري” وأكد “نمد أيادينا بيضاء لقوى الثورة والجناح الآخر المنشق من التجمع للعمل سويا”.
الخرطوم ( كوش نيوز)
5 تعليقات
ووين ال ١٠٠ مليون
ووين ال ١٠٠ مليون
للاسف ما كان الشعب يعتقدانه بعد المخاض المعسر للثورة يكون المولود فارا . ما رعيتم الارواح التي غمر في المياه ولا التي احرقت و لا التي عذبت والذين مازالوا تحت التعذيب منذ ذلك الزمان جئتم مثل الذين راحوا . ترى ما الذي سيغير فيكم الان ضياع الكراسي . وثقنا فيكم لدرجة دفعنا ابناءنا للموت و(هذا اصعب و افرد ما يوجد في الام ) . جئتم بنفس العقلية السابقة عنصرية ، تقسيم ادوار ، محاصصات و افتراء. ترى يا الاصم ماذا ستقول لاخوانك الذين كانوا يهتفون باسمك اتعتقد ان الفرص تاتي دواليك . نحن كلما نراك نتذكر فض الاعتصام . ان كنت في ذلك الزمن بعت ترى ما الذي يمنعك ويمنعكم من بيع ما تبقى من ارواح كيف لنا ان نثق فيكم وربي يقول في محكم تنزيله ( …..ان العهد كان عنه مسؤلا…) ابناؤنا رؤيتهم واضحة ولا يندس بينهم وسخ ابدا .
ام الشهيد علاء الذي لم يسجل عندكم مع الشهداء ولكن حسبي عند الله شهيدا
قصم الله ظهوركم واعمى الله ابصاركم ايها اليساريين اعداء الله والشعب السوداني يا عملاء …
اللهم شتت شمل كل من يحرض على المظاهرات ومن يقود المظاهرات ومن يشارك في المظاهرات … اللهم القي العداوة والبغضاء بينهم واجعلهم يفضحون بعضهم بعضا … اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد يا ذو العرش المجيد ويا فعال لما يريد ..
اللهم انك تعلم ما فعله هؤلاء اليساريين بالشعب السوداني … اللهم عجل بهلاك قادتهم وسجن تابعيهم من شباب واطفال وغيرهم … اللهم اجعلهم يحبسون البول والغائط في احشائهم …
اللهم اشفي صدورنا مما قاموا به من خراب ودمار بان ترنا فيهم ما يسرنا ..
عسكرياااااو
في عهدكم المغبور شوفنا الويل
تدهور في كل شي
كلوا شي متعطل كان وراه العسكر
ما شفنا منكم غير التمكين لليسار
لم تزور معسكر للنازحين او الاجيين
لم تقدموا لنا الخدمات او الصحه
بل لم تحافظوا على الموجود
قوم لف
وهم